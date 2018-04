Verkeer doodt 133 miljard insecten per maand

Door: BV

De Universiteit in het Nederlandse Wageningen heeft een programma opgezet om het aantal dode insecten in het verkeer te becijferen. De onderzoekers maken gebruik van ruim 250 vrijwilligers die het aantal dode insecten op de nummerplaat doorgeven, samen met cruciale gegevens over de autorit. Hoewel het programma nog maar pas loopt, zijn al 385 ritten geregistreerd en kunnen de eerste conclusies getrokken worden.

Autorijden in Zeeland, Groningen en Friesland zorgt voor het grootste aantal gesneuvelde insecten. Het laagste aantal is er in Gelderland. Gemiddeld laten elke 10 kilometer twee beestjes het leven tegen de nummerplaat. Volgens de Universiteit Wageningen zou dat betekenen dat er in Nederland elke maand 133 miljard insecten sneuvelen in het verkeer.