BMW koopt ING Car Lease

Door: BV

De Nederlandse Financiële Groep verkoopt z'n leasedochter ING Car Lease, dat actief is in negen landen, aan Alphabet. Dat is een dochtermaatschappij van autoconstructeur BMW.

Met de overname is een bedrag gemoeid van € 700 miljoen. ING Car Lease is winstgevend, maar het moederbedrijf wil zich weer meer toespitsen op de kernactiviteiten van de groep.

ING Car Lease beheert in het totaal 240.000 voertuigen. Daarvan zijn er 26.500 in ons land waar het na KBC Autolease en Leaseplan de derde plaats inneemt, en zo'n 80.000 in Nederland.