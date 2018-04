Opel doet de Doblo, noemt het Combo

Door: BV

In februari van volgend jaar is de nieuwe Opel Combo bij de dealer te bewonderen. Het model wordt net als z'n voorganger leverbaar in een bestelwagenversie en een variant voor personenvervoer.

De vorige Combo-generaties werden gebouwd op het onderstel van de Corsa. Voor deze nieuweling werd echter geopteerd voor een andere piste. Ditmaal is het model het resultaat van een samenwerking met Fiat. Dat stelt z'n nieuwe Doblo ter beschikking. Zonder al te veel aanpassingen overigens - aan de buitenzijde zijn de Opel kenmerken uitsluitend in de grille en de voorbumper te bespeuren. De Duitsers kunnen op deze manier wel snoeien in de ontwikkelingskosten.

En omdat Fiat de Doblo in verschillende versies bouwt, is de Combo in bestelwagenversie leverbaar in twee wielbasis (2.755 mm of 3.105 mm) en twee dakhoogtes (1.85 m of 2.10 m). Dat is voor het eerst. Voor een gemakkelijke toegang tot de bagageruimte zijn de bestelwagenversies leverbaar met één of twee optionele zijschuifdeuren. De personenautoversie beschikt standaard over zijschuifdeuren en een achterklep. Asymmetrisch te openen dubbele achterdeuren zijn eveneens verkrijgbaar. In bepaalde configuraties kan achteraan een bijkomend dakluik worden geïnstalleerd om bijvoorbeeld ladders te vervoeren. Het laadvolume bedraagt maximaal 3,4m3 in de versie met korte wielbasis en 4,2m3 als lange wielbasis. En in de personenwagenuitvoering kan je in de Combo voortaan ook zeven inzittenden laten plaatsnemen.

Opel levert de Combi met zes motoren: vier diesels, een benzinemotor en een CNG-motor (aardgas). Het dieselgamma omvat een 1.3CDTI Ecoflex en 1.6CDTI Ecoflex van 90pk, een 1.6CDTI van 105pk en een 2.0CDTI van 135pk. De 1.4 liter Ecoflex benzinemotor levert 95pk en de 1.4 Ecoflex CNG-versie is goed voor 120pk. De benzinemotor en de 1.3 CDTI ecoFLEX motor zijn gekoppeld aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak terwijl de CNG-motor en de krachtigere CDTI's recht hebben op een handgeschakelde zesversnellingsbak. De 90pk sterke 1.6 CDTI Ecoflex is bovendien verkrijgbaar met een geautomatiseerde ‘Tecshift'-transmissie met vijf verzetten.