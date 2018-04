Gratis naar Tropa de Elite 2 @ Drive In Movies

Door: BV

Op vrijdag 22 juli opent seizoen 2011 van de Utopolis Drive In Movies in Mechelen. En de avant-première van de actieprent Tropa de Elite 2 is de opener.

Na een bloedige invasie van het BOPE (de elitetroepen van de politie van Rio de Janeiro) in een hoogbeveiligde gevangenis, wordt bevelhebber Luitenant-Kolonel Robert Nascimento aangeklaagd door de Mensenrechtencommissie. Nascimento komt uiteindelijk terecht bij de geheime inlichtingendienst en voert een succesvolle strijd tegen de drugsdealers uit de sloppenwijken. Gaandeweg merkt hij echter dat hij nog een andere tegenstander heeft, namelijk de militie van de burgemeester, die gesteund wordt door een rits corrupte politici die enkel uit zijn op de miljoenen stemmen van de straatarme bewoners van de sloppenwijken...

Ook dit jaar geven we voor elke vertoning gratis tickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

Meer informatie en details over de Utopolis Drive In Movies vind je hier.