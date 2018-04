Hij is er: Mercedes C63 AMG Coupé Black Series

Door: BV

Mercedes heeft auto's in de catalogus staan die verre van kinderachtig zijn. Wil je er een stap boven gaan, dan eindig je bij AMG. En als je een gewone AMG nog steeds niet krachtig en spectaculair genoeg vindt, wacht dan op de Black Series. Ze zijn zeldzaam, maar om duimen en vingers van af te likken. De nieuwste is de C63 AMG Coupé Black Series. Meteen de machtigste C-Klasse waar je gewoon een bestelbon voor kon gaan tekenen.

De eerste Black Series zag in 2006 het levenslicht en van deze 400pk sterke SLK 55 AMG Black Series werden slechts 120 exemplaren gebouwd. Een jaar later volgde de CLK 63 AMG Black Series die met een oplage van 700 stuks weliswaar iets minder exclusief was, maar met 507pk minstens zo indrukwekkend. De derde in de rij met Black Series was de SL 65 AMG die met 670pk en 1.000Nm absoluut het meest spectaculaire Black Series-model ooit gebouwd is.

De C 63 AMG Coupé Black Series maakt met zijn brede en lage uiterlijk uiteraard een gespierde indruk. Ten opzichte van de, ahum, "gewone" C 63 AMG Coupé zijn de spatborden aan de voor- en achterzijde met respectievelijk 28 en 42mm verbreed. De luchtinlaten in de voorbumper en de openingen in de aluminium motorkap zijn een pak ruimer bemeten dan voorheen. Op de flanken trekken de grote 19-duimsvelgen waarachter rode remklauwen en extra grote geperforeerde remschijven huizen, de aandacht. De lichtmetalen wielen zijn net als bij de SLS AMG gesmeed en daarmee in totaal 11kg lichter dan vier gegoten exemplaren. Het voordeel: een lager onafgeveerd gewicht en dus een beter wegcontact en nauwkeurigere besturing. Achteraan is het de achterspoiler, de uitlaatpijpen van het AMG-uitlaatsysteem en de nieuwe achterbumper met imposante zwarte diffuser die het onderscheid maken.

Met een heldhaftig uiterlijk als deze kunnen er enkel prestaties van topniveau genoteerd worden. En daarin stelt de Black Series niet teleur. De 6.3 liter AMG V8 ontwikkelt 517pk en 620Nm en weet daarmee een sprint vanuit stilstand naar 100km/u in 4,2 seconden te realiseren. De topsnelheid maakt Mercedes niet bekend. De vermogenswinst uit de atmosferische achtpitter is te danken aan de toepassing van onder meer de gesmede zuigers, drijfstangen en lichtgewicht krukas van de SLS AMG, maar ook aan een aangepaste motorsturing.Voor de overbrenging van het vermogen is een AMG Speedshift MCT-7 transmissie gemonteerd. Die kan ook met aluminium schakelpeddels achter het stuurwiel bediend worden.

Met de C63 AMG als basis werd een nieuw sportonderstel ontwikkeld waarbij de voorwielophanging en het sperdifferentieel zelfs volledig nieuw zijn. Kenmerkend zijn ook de over de schokdempers geplaatste schroefveren. Dat komt recht uit de autosport en ze zijn geheel instelbaar. Wie nog een stap verder wil gaan kan kiezen voor het AMG Track Package met specifieke Dunlop-banden en een koeler voor het differentieel voor optimale circuitprestaties. Het eveneens optionele AMG Aerodynamics Package maakt de auto nog bruter met luchtgeleiders van koolstofvezel en een verstelbare achterspoiler. Matzwarte lichtmetalen wielen en donkergetinte wielen kunnen de C 63 AMG Coupé Black Series een sinistere uitstraling geven als je daarvoor valt.

De grootste hindernis bij de aankoop van de Black Series wordt wellicht het prijskaartje, maar dat maakt Mercedes nog niet bekend.