Deze Cadillac CTS-V heeft 1000pk

Door: BV

Als het van het Amerikaanse Hennessey afhangt is een Cadillac CTS-V met 556pk, zoals die uit de fabriek rolt, slechts het begin. Het bedrijf bouwde eerder al eens een CTS-V die tot 700pk was opgekitteld, maar ditmaal gaat de aftermarket-specialist helemaal uit de bol. De Hennessey V1000 krijgt 1000pk.

Al die extra pk's komen natuurlijk niet uit de lucht gevallen. Ze zijn in hoofdzaak te danken aan twee knoerten van turbo's die de originele compressor bovenop de tot zeven liter uitgeboorde achtcilinder. Alles in en om de motor is eveneens vervangen. Van de kleppen, stoters, zuigers, krukas en het inlaatkanaal tot de transmissie en de achteras. Alles is versterkt, anders zouden de onderdelen je om de oren vliegen. De prijs en de prestaties zijn nog niet vrijgegeven, de oplage wel. Hennessey bouwt er twaalf exemplaren van.