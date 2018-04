Bouw eens een Hummer-huis

Door: BV

We hebben wel eens horen zeggen dat een Hummer zo groot is als een huis. En als het van de architecten Craig Hodges en HsinMing Fung afhangt blijft het niet bij beeldspraak. De twee werken al meer dan 25 jaar samen en hebben in die tijd een hele hoop prestigieuze gebouwen in de VS neergezet.

Hun nieuwste hersenspinsel heet HummerHome en het is in de eerste plaats een denkoefening. De twee maken gebruik van de koetswerken van Hummers om een originele leefruimte te bekomen. In het uitgewerkte voorbeeld (zie fotospecial) gaat het om 8 gestapelde Hummers die rond een stalen frame worden geplaatst, maar er zijn tal van andere combinaties mogelijk. Van vier tot tientallen Hummers.