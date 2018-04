Gratis naar Larry Crowne @ Drive In Movies

Door: BV

Op zaterdag 30 juli schitteren Tom Hanks en Julia Roberts op de Utopolis Drive In Movies in Mechelen in Larry Crowne. Wanneer de sympathieke Larry Crowne (Tom Hanks) zonder reden ontslagen wordt in de supermarkt waar hij werkt, beslist hij dat het tijd is om zijn leven een nieuwe wending te geven. Diep in de schulden en zonder duidelijk doel voor ogen, keert hij terug naar de schoolbanken, waar hij al snel vriendschap sluit met een kleurrijk groepje buitenstaanders. Allemaal zijn ze op zoek naar een betere toekomst... en snorren ze door de stad op lawaaierige scooters. En Larry wordt verliefd, op de mooie professor Mercedes (Julia Roberts), die haar passie voor het lesgeven en haar huwelijk kwijtgespeeld lijkt...

Auto55 geeft ook voor Larry Crowne een hoop duotickets weg. Het volstaat om te reageren bij de link naar dit artikel op onze Facebook-fanpage en je berichten in de gaten te houden.

