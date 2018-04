Reeds 100.000 stuks van Astra Sports Tourer

Door: BV

De breakversie van het compacte Opel-model is nog geen jaar op de markt, maar de fabriek in Ellesmere Port in Engeland viert al het 100.000e geproduceerde exemplaar.

De Sports Tourer, die vorig jaar in september gelanceerd werd op het Salon van Parijs, voert zijn segment aan in Europa. Om in de vraag te voorzien, werkt de fabriek op haar maximumcapaciteit en worden extra shifts gedraaid. De grootste markt is Duitsland, waar tot heden meer dan 40.000 exemplaren werden verkocht, gevolgd door Italië en Groot-Brittannië. De populairste motor in Europa is de 1.4 Turbo, gevolgd door de 1.7 diesel. De fleetverkopen doen het nog altijd goed, terwijl het aandeel van de privéklanten blijft stijgen.