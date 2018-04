1 op 2 verkochte autos is Duits

Door: BV

Zo goed als de helft van de in Europa verkochte auto's is van Duitse origine. Dat zegt de voorzitter van de Duitse vakvereniging voor de Autoindustrie VDA na een analyse van de verkoopscijfers van 2010.

De organisatie zegt dat 47% van de wagens die vorig jaar in Europa over de toonbank behoorden aan een Duitse groep. Dat betekent voor de duidelijkheid niet dat de automerken daarom zelf Duits zijn. Skoda, Seat en - in hun nichemarkten - Lamborghini en Bentley worden immers net als de voor het voor de hand liggende Audi tot het VW-concern gerekend. En Mini hoort bij BMW. In het Duitsland bedraagt het marktaandeel van de Duitse constructeursgroepen zelfs 70%.