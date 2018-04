Suzuki Swift snuift lijntje Sport

Door: BV

Suzuki had van de vorige generatie van de Swift ook al een Sport in het programma. Aangedreven door een zestienhonderd met goed 120pk. De jongste incarnatie van de Swift ziet er nagenoeg identiek uit, maar is wel een stukje groter en moest het tot op heden zonder speelduivel stellen.

Op het Autosalon van Genève toonde Suzuki al de behoorlijk zelfzekere voorbode en volgende maand staat de nieuwe Swift Sport in z'n definitieve vorm op het Autosalon van Frankfurt. Het modelletje wordt nog steeds voorzien van een atmosferische viercilinder met 1,6l inhoud, maar als je het blok naar 6.900 toeren jaagt, wekt het nu 136pk op. Voor zo'n kleintje is dat heel wat en de Swift kan het dan ook niet laten daar mee uit te pakken. Kijk maar naar de specifieke velgen, andere uitlaatlijn, koetswerkkit met specifieke bumpers en zijschorten en de dakspoiler.