Suzuki werkt aan Swift Sport

Door: BV

Best pittig, de Suzuki Swift Sport, met een levendige 1,6l benzinemotor in een bescheiden koets. Maar niet meer te koop sinds de generatiewissel. Er wordt nog aan gewerkt. Kijk maar deze Swift S-Concept. Te zien in Genève en in een aangelengde vorm binnenkort ook bij de dealer.

De productieversie wordt nog dit jaar voorgesteld en hopelijk heeft Suzuki dan beslist wat er tussen de voorwielen komt. Nu nog geen letter daarover. Het merk wil de aandacht niet afleiden van de belangrijke zaken. Die zetten we eventjes voor je op een rijtje; de S-Concept is geel, heeft een verlaagde ophanging, bredere wielkasten, agressiever ogende bumperschilden, 18-duims velgen, twee uitlaten én een koffervleugel.