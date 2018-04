Toyota Prius kan aan het stopcontact

Door: BV

Toyota heeft de productieversie van de Prius Plug In Hybrid klaar. De auto is voor het eerst te zien op de IAA die volgende maand de deuren opent in Frankfurt, op dezelfde plaats waar twee jaar geleden de concept van de derde Prius-generatie met een aan het stopcontact oplaadbare accu stond te pronken.

Het verschil tussen de Toyota Prius Plug-in Hybrid en de gewone Prius is dat deze een groter elektrisch rijbereik heeft. Deze versie kan dat over een afstand van maximaal 20km tot snelheden van 100km/u. Het opladen van het lithium-ion batterijenpakket is een kwestie van de aanwezige stekker koppelen te aan het stroomnetwerk. Toyota heeft naar een zo licht mogelijke accu gezocht en weet het gewicht van de nieuwe versie beperkt te houden tot 1,4 ton.

Voor langere afstanden maakt de Prius gebruik van de 1.8 liter benzinemotor, maar dan nog bedraagt de CO2-uitstoot slechts 47gr/km over de gemengde cyclus. Dat komt overeen met een verbruik van amper 2,2l/100km. De overige specificaties hangt Toyota ons pas in Frankfurt aan de neus.