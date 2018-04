Rimac Concept One wordt snelste elektro-auto ooit

Door: BV

In Kroatië sleutelt de piepkleine autofabrikant Rimac aan wat de snelste elektrische auto ooit moet worden; de Rimac Concept One.

Op het Autosalon van Frankfurt krijgen we het model in vol ornaat te zien, maar het bedrijf maakt de prestaties nu al zichtbaar. Het totale vermogen van de Concept One bedraagt liefst 1.088pk en de maximale trekkracht - een traditioneel sterk punt van elektromotoren - loopt op tot liefst 3.800Nm. Daartegen is de Bugatti Veyron klein bier. Die laatste hoeft zich door de topsnelheid van 305km/u niet meteen bedreigd te voelen, maar de Kroaten hebben het ook over een acceleratietijd tot 100km/u van 2,8 tellen.

Daarnaast zou de autonomie van het model een bijzonder indrukwekkende 600km bedragen, en dat terwijl de andere fabrikanten nog worstelen met 200km. Het bedrijf zegt een daartoe een speciaal accupakket te hebben ontwikkeld. De autonomie én de prestaties combineren - dat is weer wat anders.