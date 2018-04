Beetje meer nieuwe Honda Civic

Door: BV

Nee, het eindresultaat is nog steeds niet onthuld, maar Honda heeft samen met een nieuwe foto van een gecamoufleerd testexemplaar enkele summiere details gedruppeld. Over het onderstel waren we reeds ingelicht, ditmaal wordt er wat over de krachtbron gelost.

Daaruit blijkt alvast dat de 2,2l CDTi dieselmotor weer present tekent. De centrale heeft naar Europese normen een uitzonderlijk grote zuigerverplaatsing. De eenheid levert 147pk en 250Nm, wat niet eens zo indrukwekkend is. Maar het verbruik ervan zal wel met 15% teruggelopen zijn en daarom blijft ook de CO2-uitstoot beperkt tot 110gr/km.