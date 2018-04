Kia showt vierdeurs met achterwielaandrijving

Door: BV





Kia stelt op het Autosalon van Frankfurt een concept voor een vierdeurs sportsedan voor. Het momenteel nog naamloze studiemodel beschikt over achterwielaandrijving en geeft aan waar Kia designtechnisch op dit moment staat, maar ook het heen wil. "Het maakt niet uit vanuit welke hoek je hem bekijkt, de studie bruist naar onze mening van de energie om uit de startblokken te komen," verklaart Peter Schreyer, Kia Motors Chief Design Officer. "Ik ben van mening dat deze conceptauto een sterk statement van Kia is. We zijn klaar om met dit moment een compleet nieuw hoofdstuk open te slaan."

Bij de onthulling op de beursvloer zullen ook meer details zoals specificaties over de aandrijflijn bekend gemaakt worden. De studie is overigens niet de enige wereldprimeur van Kia op de IAA. Ook gaan we kennismaken met de driedeurs Kia Rio en de vernieuwde Soul.