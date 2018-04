Bentley Continental GTC is nieuw

Door: BV

Je moest twee keer kijken, maar de Bentley voerde reeds een generatiewissel door van de gesloten GT (die we zelfs al uitgebreid aan de tand voelden). Het model werd vooral getrakteerd op scherpere looks en onderhuidse wijzigingen. Nu ondergaat de cabrio dezelfde ingreep.

Volgens Bentley oogt de nieuwe GTC gespierder. Dat is te danken aan scherper gelijnde luchtdoorstroomopeningen en assertievere plooilijnen terwijl we bovenop de bips een nieuwe kofferklep vinden. De GTC rust voortaan reeds standaard op 20-duims velgen en lichtmetaal met een diameter van 21-duim staat in de optielijst.

Binnenin hoort de vierzitter een tikkeltje ruimer te zijn. En de nadruk ligt er zonder grote aanpassingen nog steeds op de afwerkingskwaliteit. Er is keuze uit zeven soorten fineer en 17 verschillende ledertinten in allerlei combinaties. Het vouwdak bestaat uit drie lagen en wordt voor een optimaal geluidscomfort gecombineerd met extra isolatie in de wagenbodem en geluidswerend glas.

Onderhuids zijn de meeste aanpassingen doorgevoerd. Zowel voor- als achteraan is de spoorbreedte vergroot, de ophanging is opnieuw afgesteld en de aandrijflijn stuurt nu 60% van het vermogen naar de achterwielen. Bij de vorige werd de kracht 50/50 over beide assen verdeelt. Dat zou de neuszware GTC iets levendiger moeten maken. De zestrapsautomaat schakelt de helft sneller en heeft inmiddels ook geleerd hoe hij twee versnellingen tegelijk kan terugschakelen.

Door optimalisaties aan de motor levert die voortaan 575pk en 700Nm trekkracht. Dat is nog eens 15 en 50Nm meer dan voorheen. De zes liter W12 rijdt op E85, benzine of eender welke mengeling van de twee en stuwt de dakloze Brit in 4,8 tellen naar 100km/u en gaat door tot de teller 314km/u aanwijst. Het bijhorende prijskaartje is € 170.060 en natuurlijk staat ook deze nieuwigheid volgende maand op het Autosalon van Frankfurt.