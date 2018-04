Drie speciale Abarths in Frankfurt

Door: BV

Abarth heeft op het Autosalon van Frankfurt 3 wereldpremières staan. Het zijn telkens speciale edities van bestaande modellen.

We geven de aftrap met de Abarth 500 Cabrio Italia. Die moet een eerbetoon zijn aan Italiaans design en het 150e jaar van de Italiaanse eenwording. Beetje eigenaardig dat ze dan ook is uitgevoerd in een kleur die "Blu Abu Dhabi" heet. Ze zijn wel voorzien van speciale "500 Cabrio Italia"-badges in mat chroom, getinte achterruiten, een boordplank in koetswerkkleur, Sabelt-kuipzetels voor het interieur en een uitrusting die met onder meer een navigatiesysteem is gespekt. Abarth bouwt slechts 150 genummerde exemplaren, die allemaal worden aangedreven voor een 1.4l turbomotor met 160pk en 230Nm trekkracht. Goed voor een top van 211km/u en een acceleratietijd van 7,4 tellen.

‘Heritage' is het thema van de speciale Abarth Punto ‘SuperSport' serie, met als kenmerk de twotone Grigio Campovolo kleurstelling afgewerkt met matzwarte striping voor de motorkap en het dak. Het exterieur kenmerkt zich verder door de ‘supersport' aanduiding op de spatschermen en de achterkant, evenals de matzwarte 18" aluminium wielen, terwijl de remklauwen en de wielnaven Abarth-rood zijn. Tussen de voorwielen ligt een 1.4 Multiair-motor die 180pk levert en een koppel heeft van 270Nm. De topsnelheid is 216 km/u en de acceleratie van 0 tot 100 km/u neemt 7,5 seconden in beslag. Binnenin is deze Abarth Punto voorzien van zwartlederen Sabelt-kuipstoelen, met rode en gele stiksels en een glanzend zwarte rugleuning met een verlaagd gewicht. Het interieur is verder verfraaid met roestvrijstalen pedalen met het Abarth-logo; het lederen stuur is afgewerkt met dubbele rode en gele stiksels, net zoals de stoelen en het sportieve Jaeger instrumentarium.

En dan is er nog de Abarth 695 Competizione, die geïnspireerd is door de Abarth 500 Assetto Corsa, maar eveneens is uitgevoerd in twee grijstinten. Het grootste verschil is hier binnenin te vinden. Net als in een wedstrijdauto zijn er alleen voorzetels (ook weer van Sabelt). Op de plaats van de achterbank zit een rolkooi in koetswerkkleur. Het model is uitgerust met dezelfde 1.4 turbomotor als bovenstaande Punto. Die wordt gekoppeld aan een elektromechanische versnellingsbak met bediening via flippers aan het stuur voor sneller schakelen. Deze transmissie heeft twee standen: ‘Street' met automatische schakeling en ‘Track' voor handmatige schakeling. Motorophanging en remmen zijn verder verstevigd om het extra vermogen de baas te blijven.