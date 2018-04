Abarth 695 wil Ferrari zijn

Door: BV

Abarth heeft nog eens een nieuw model uitgedacht. Eentje met een identiteitscrisis, want de 695 Tributo Ferrari heet officieel dan wel een eerbetoon aan het merk met het Stijgerende Paard te zijn - het kleintje probeert heel hard als een volbloed over te komen.

Aan wilskracht zal het niet liggen. De Abarth-ingenieurs puren uit de 1.4l benzinemotor liefst 180pk. Dat is nog eens 10pk meer dan in de Alfa Romeo MiTo Quadrifoglio Verde, die ook in Frankfurt debuteert. En in de aandrijflijn zit een gerobotiseerde handbak die zich met schakelflippers aan het stuur laat bedienen. Net echt.

Onder de achterbumpers past een diffuser, in de nieuwe 17-duimers met Ferrari-geïnspireerd design, zitten grotere remmen en zowel de luchthappers, de eerder genoemde diffuser als de remmen zijn in Racing Grijs uitgevoerd. Aan de binnenzijde vinden we carbon kuipzeteltjes van Sabelt en een instrumentarium dat knipoogt naar de klokkenwinkel van "het echte spul". Er is welgeteld één koetswerkkleur voor de genummerde gelimiteerde oplage voorzien; inderdaad - Scuderia Rood, een Ferrari-verfje.