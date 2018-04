Fiat Grande Punto Abarth nu met EsseEsse

Door: BV

Goed nieuws! De Fiat Grande Punto die sinds 2005 in de catalogus staat en bij z'n facelift in 2009 werd opgewaardeerd tot Grande Punto Evo kan nu bij de dealer opgewaardeerd worden tot een versie die de letters draagt van een Duitse Elite-eenheid uit WOII. Om dat iets minder duidelijk te maken, schrijft Fiat die letters nog steeds voluit overigens - EsseEsse. De set werd overigens al een jaar geleden voorgesteld, maar is pas nu leverbaar.

Je kan je Punto Evo laten upgraden bij de dealer in de veronderstelling dat je reeds over de door submerk Abarth onder handen genomen variant met een 165pk sterke turbomotor hebt en de auto maximaal één jaar oud is.

Je eindigt dan met de Fiat Grande Punto Evo Abarth EsseEsse en krijgt een opnieuw geprogrammeerde motorsturing, grotere turbo, opgewaardeerde remmen en een specifiek pakket dempers, wielen en bijhorende rubbers. Het resultaat is een sprinttijd van 7,5sec en een top van 215km/u. Net zo belangrijk is alle uiterlijke opsmuk die erbij te krijgen valt.