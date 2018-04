Audi S6 en S6 Avant

Door: BV

Audi houdt op het Salon van Frankfurt een parade van nieuwe, sportieve modellen. De A6, A6 Avant, A7 Sportback én de A8 krijgen er allemaal een S-variant. Ze hebben ook allemaal dezelfde motor, zij het in verschillende vermogensversies. En ook hier doet downsizing z'n intrede - de atmosferische 5,2l V10 maakt plaats voor een 4.0l V8 die wel twee turbo's krijgt opgeschroefd. Kwestie van toch weer iets beter te presteren dan z'n voorganger.

In de S6 en S6 Avant wordt de motor 420pk sterk. Audi verdeelt het vermogen via een quatrro-aandrijflijn permanent over de vier wielen. Die krijgen tussen 1.400 en 5.300t/min dan ook 550Nm te verwerken. Een zeventraps S-tronic automaat kiest de versnelling. Wie wil kan op de achteras een elektronisch gestuurd differentieel krijgen (tegen een meerprijs). Dat is efficiënter, maar daarom niet leuker. Een specifieke afstelling en grotere remmen zijn (met mat zwarte remklauwen) zijn standaard en uit de extra's kan je ook keramische schijven plukken.

De topsnelheid bedraagt voor beide modellen 250km/u, maar dat is slechts een formaliteit. De sprint doet de S6 in 4,8 seconden en de break doet er één tiende langer over om 100km/u te halen. De achtpitter is een zo'n 25 percent zuiniger dan de V10 van de vorige generatie. Dat is in niet onaanzienlijke mate te wijten aan het vermogen om bij deellast op vier cilinders te lopen. Dat levert niet zo'n prettige klank op, maar ook daar heeft Audi iets op gevonden. Onder deellast wordt het "Active Noise Cancellation system" geactiveerd. De computer analyseert dan de geluiden in de cabine en als het storende geluiden detecteert geeft stuurt het via de luidsprekers golven die het dat neutraliseren.

De S6 en S6 Avant zijn respectievelijk 16 en 8mm breder dan de versies zonder ‘S'. Ze zijn uiterlijk ook nog herkenbaar aan specifieke 19" (standaard) of 20" (optioneel) velgen, aangepaste bumperschilden, een specifiek radiatorrooster en aluminiumkleurige spiegelhuizen. De sedan heeft een kofferspoiler en de break een dakspoiler. De S-modellen zijn beschikbaar in acht koetswerktinten, waarvan er twee specifiek zijn voor deze uitvoering.

Uiteraard is ook het interieur onder handen genomen. Dat omvat standaard aluminium sierlijsten (maar er zijn nog 3 andere mogelijkheden, waaronder carbon) en de sporzetels zijn verkrijgbaar in drie ledertinten.

Audi is er relatief vroeg bij met de S6 en S6 Avant. Het model wordt pas in de lente in de showroom verwacht.