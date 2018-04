Nieuwe Honda Civic met de billen bloot

Door: BV

Begin 2012 staat de nieuwe Honda Civic in de showrooms. Dat wisten we al. Honda's claim dat de auto helemaal speciaal voor de Europese markt is ontwikkeld, is evenmin nieuw. En dat hij ondanks de in Europa heersende trend voor kleinere dieselmotoren toch zal voorzien zijn van een fiscaal weinig interessante, doch helemaal vernieuwde dieselmotor. Ja, dat wisten we ook al.

Maar de Civic is het grote nieuws voor de Japanse autobouwer op het aanstormende Autosalon van Frankfurt. De informatie wordt dus druppelsgewijs vrijgegeven. De laatste druppel is dit beeld van de achterzijde. Daarop is in elk geval te zien dat Honda weerom kiest voor een herkenbaar geheel. Er zijn nochtans ook al enkele verschillen met de vorige generatie te noteren - de achterruit is groter en de spoiler zit lager. Die laatste heeft nu ook een dubbele functie. Het is meteen het extra remlicht.