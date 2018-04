Skoda bouwt 10 elektrische Octavia

Door: BV

Skoda start in Tsjechië met de productie van 10 elektrische Octavia's. Die zullen uitgerust zijn met een lithium-ion batterij (die 315kg weegt) voor een maximale autonomie van 150km en worden aangedreven door een elektromotor die 85kW en 270Nm trekkracht opwekt.

Deze Octavia Green E-Line haalt een topsnelheid van 135km/u (begrensd) en is in staat in 12 seconden naar 100km/u te accelereren. Alle exemplaren worden bovendien met een geluidsprocessor uitgerust, die tot snelheden van 40km/u rijgeluiden simuleert.

De 10 exemplaren zullen ingezet worden voor normaal gebruik, zowel in de stad als daarbuiten. Het is uiteraard de bedoeling om de verwachtingen van de klanten te analyseren. Een geheel elektrische Skoda staat daarom nog niet in de sterren geschreven. Een plug-in-hybride met een beperkte elektrische autonomie, dat komt er wel.