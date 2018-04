Skoda MissionL wordt wereldauto

Door: BV

Skoda gaat als een trein. Het merk realiseert jaar na jaar nieuwe verkoopsrecords en de ambities van het merk worden dan ook continue bijgesteld. Tegen 2018 wil het jaarlijk anderhalf miljoen auto's bouwen. Het bedrijf mikt nu zelfs of zes volwaardige productlijnen en deze MissionL die op het Autosalon van Frankfurt debuteert heet de eerste voorbode te zijn van alweer een gamma-uitbreiding.

De MissionL is een vijfdeurs, net als de Octavia. Die laatste is stilaan aan vervanging toe en het lijkt er sterk op dat deze MissionL daarvoor de juiste afmetingen heeft , maar omdat Skoda nog geen details vrijgeeft en evenmin afmetingen onthult, houden we nog even de vinger op de knip. In elk geval hoort dit model zowel in Europa, Rusland als China klanten te verleiden.