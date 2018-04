Skoda MissionL realiteit in 2012

Door: BV

Skoda stelt op het Autosalon van Frankfurt een designconcept met de naam MissionL voor. Dat is een studiemodel dat nauw aanleunt bij het definitieve design van een compacte berline die volgend jaar op de markt komt. Het bedrijf kondigt die aan als z'n zesde modelreeks en dat is enigszins verwarrend aangezien het de Octavia al in het gamma heeft. Het is echter niet opgesloten dat die in de toekomst meer de aansluiting met de Superb zal zoeken.

De MissionL zal verkocht worden op alle markten waar Skoda actief is, met inbegrip van China en Rusland. Het koetswerk moet met z'n zuiver gevormde vlakken en scherp getekende lijnen dan ook aan een brede smaak voldoen. De voorzijde biedt een nieuwe interpretatie van typische Skoda stijlelementen. Het nieuwe logo prijkt nu op de afgeronde neus van de motorkap. Het radiatorrooster met verticale lamellen is met chroom omlijst en de klaverbladachtige opstelling van de koplampen verleent de voorzijde een herkenbare look. Volgens Skoda zijn de scherpe lijnen in het glasoppervlak van de lichtblokken een verwijzing naar het vakmanschap van Tsjechische glasslijpers. Verwijzingen die volgens de constructeur op nog tal van plaatsen in het koetswerk terugkomen. De lijnen in de zone tussen de vleugels en de bumpers spelen een doelbewuste rol in de vormgeving. Al deze scherpe lijnen lopen harmonieus uit. Achteraan op de flanken vormen drie lijnen in het koetswerk net voor de achterlichten een fijn uitgewerkte driehoek, die doet denken aan geslepen glas. Het witte lichtvlak van de achterlichten, omrand door de typische rode C-vorm, kreeg eveneens een zachte kristallijne structuur.

Het interieur nestelt zich onder een zwart transparant glazen dak. Het straalt een luchtige elegantie uit. De cockpit wekt dankzij de horizontale vormgeving een ruime indruk. Het instrumentenbord, de zetelbekledingen en het stuur zijn tweekleurig afgewerkt in wit en beige, wat voor een jeugdige toets zorgt. De textielbekleding van de deurpanelen wordt van achteren uit verlicht. De structuur van de bekleding herinnert opnieuw aan geslepen kristal en brengt het glasthema in het interieur.