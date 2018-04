Special Edition Aston V8 Vantage voor Europa

Door: BV

Aston Martin bouwt speciaal voor Europa een speciale editie van de V8 Vantage. De compacte sportwagen staat sinds 2005 in de catalogus.

De toevoeging ‘Special Edition' aan de reeds exotische benaming, duidt op de afwerking in een zwarte metaallak, gecomplimenteerd met een zilverkleurige omlijsting van de grille. Het model rust op zilverkleurige 7-spaaksvelgen en is voorzien van grijze remklauwen. De stijlvolle kleurencombinatie komt ook in het interieur terug. Daar hoort een met Alcantara bekleed stuurwiel tot de specifieke uitrusting, naast een zwart lederen aankleding met contrasterende zilverkleurige stiksels. Het instrumentarium is dan weer grijs gelakt en anthraciet is de tint van de middenconsole.

Onderhuids blijft alles zoals het was - een 426pk en 470Nm sterke 4,7l V8 wordt gepaard aan een handbediende zesbak (een automaat is er tegen een meerprijs) voor een top van 290km/u en een acceleratietijd van 4,9 tellen. Aston verkoopt het model voor € 83.950, en eigenlijk is dat een promotie. Veel bedenktijd is er echter niet. Je kan hem alleen bestellen van 13 tot 30 september.