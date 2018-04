Honda Civic is toe aan generatie 9

Door: BV

Honda's Civic is bijna veertig. En in al die tijd heeft het Japanse bedrijf al 8 verschillende generaties van het model gebouwd. En wanneer het Autosalon van Frankfurt morgenochtend de deuren opent, worden dat er 9.

We hebben nu de eerste beelden en daaruit blijkt dat de Civic in de comfortzone van de vorige editie blijft. Wereldschokkende wijzigingen zijn er niet. Verbeteringen allerhande wel. Het model heeft een beter uitgewerkte ergonomie, aangepaste zichtbaarheid rondom, meer ruimte voor de inzittenden en een hoger gebruiksgemak. Technisch is hij echter heel sterk verwant aan de huidige editie. Honda lepelt dus nog steeds een zeer grote 2,2l dieselmotor, nu 150pk sterk, tussen de aangedreven voorwielen. Die is wel een stuk zuiniger geworden, maar het valt nog maar te bezien of de fiscus daarvan onder de indruk is.