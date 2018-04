Kubang: eindelijk SUV voor Maserati

Door: BV

Zoals verwacht stelde Maserati vandaag op het Autosalon van Frankfurt z'n nieuwe SUV voor. Die heet Kubang, net als het studiemodel dat het bedrijf al in 2003 voorstelde. Had Maserati toen doorgezet, dan had het een voortrekkersrol gespeeld in het segment. Nu is het een volger.

Dat de Kubang, met een geheel eigen vormgeving die niets meer te zien heeft met de originele concept, er nu toch komt hebben we te danken aan het huwelijk tussen Fiat en Chrysler. De Kubang is immers gebaseerd op een onderstel van Jeep. Geheel volgens Italiaanse traditie houdt het bedrijf alle relevante technische specificaties achterwege. Het wil alleen kwijt dat de motor, achttraps automatische transmissie, ophanging én remmen allemaal authentiek Maserati zullen zijn.