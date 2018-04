6x VW Up! Concept in Frankfurt

Door: BV

Vergeet de Lupo. Die was te duur. En ook de Fox, dat was maar een tijdelijke oplossing. De nieuwe Up! is VWs blitskrieg op het A-segment. De driedeurs gaat nog dit jaar in de verkoop. Volgend jaar volgt er een vijfdeurs en een jaar erna wordt meteen een elektrische versie toegevoegd. Maar dat het concept heel wat meer mogelijkheden biedt, maakt VW duidelijk op het Autosalon van Frankfurt. Daar staan maar liefst 6 studies van de Up!.

Laten we beginnen met de GT up! die de sportieve broer representeert. Hierbij moet je niet alleen denken aan optisch ‘geweld', Volkswagen geeft te kennen dat een 100pk sterke krachtbron denkbaar is. Dat moet op het leeggewicht van 900 kilogram toch voor wat spanning kunnen zorgen. Voor nog meer avontuur heeft de up! een Hawaiiaanse broer; de buggy up! Het model ligt het verst van productie af, maar oogt dankzij het gemis van dak en portieren, fors 18 inch lichtmetaal en zijn felle kleur het frivoolst. En niet vergeten dat VW eigenlijk wel een Buggy-traditie heeft.

Eveneens niet vies van wat actie zijn de cross up! en up! azzura sailing. Eerst genoemde is een vijfdeursversie. Het bedrijf broedt op een echte productieversie van dit model. Dikkere bumpers, 15 millimeter meer bodemvrijheid en 16 inch velgen geven de auto een robuuste uitstraling. Denk die opsmuk weg en je kijkt alvast op de productieversie van de vijfdeurs Up! Dat kan niet gezegd worden van de up! azzura sailing die door zijn open carrosserie weliswaar luxueus oogt, maar nooit in productie zal gaan.

Hoewel de compacte Up! van zichzelf redelijk efficiënt is laat Volkswagen middels de twee milieubewuste broers, de e-Up! en eco Up!, zien dat het nog beter kan. Laatstgenoemde wordt voor de gelegenheid uitgerust met een 68pk sterke 1.0 liter driecilinder op aardgas. De driecilinder krijgt hulp van de laatste BlueMotion-technologië en haalt daarmee een CO2-uitstoot van 79gr/km. Dat komt neer op een verbruik van 2,5 kilogram aardgas per 100 kilometer. Geheel emmisievrij is de e-Up! die over een volledig elektrische aandrijving beschikt. Daarin staat een 60kW sterke elektromotor centraal. Die geeft de kleinste VW een topsnelehid van 135km/u en kan maximaal 130km ver geraken.