Door: BV

Volkswagen vervangt de 1.2l kleine motor van de Fox door een variant die voldoet aan de Euro V-normen. Die zijn voor elke nieuwe auto van kracht vanaf januari.

De aangepaste motor is niet alleen schoner aan de uitlaat, hij is ook een beetje krachtiger. Het maximumvermogen stijgt van 55 naar 60pk; toch een stijging van bijna 10%. De Fox is ermee in staat naar 100km/u te accelereren in 15,3 seconden en haalt een topsnelheid van 153km/u.