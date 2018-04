Live op de IAA: Chevrolet Malibu

Door: BV

Bij Chevrolet in Frankfurt wordt voor de laatste keer van wacht gewisseld. De Epica verdwijnt uit het gamma en daarmee is ook meteen het laatste product waarin het overgenomen Daewoo de hand had geschiedenis. De Malibu wordt geen verkoopstopper à la Passat, maar hij is toch van belang omdat Chevy er een globaal product mee neerzet. In de VS is het een middenklasser, maar bij ons mag hij de hoogste functie bekleden.

Klanten kunnen kiezen uit een 4-cilinder benzinemotor met een cilinderinhoud van 2,0 liter en een vermogen van 164pk of dieselmotor met een cilinderinhoud van 2,4 liter en een vermogen van 169pk.