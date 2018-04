Chevrolet Malibu komt ook naar Europa

Door: BV

Het is geen toeval dat GM de nieuwe Chevrolet Malibu tegelijk in New York en Shanghai voorstelt. De vorige generatie was immers nagenoeg uitsluitend in de VS te koop (en één van de verkoopskanonnen van het merk), maar de nieuwe uitvoering zal in liefst 100 landen over 6 continenten worden aangeboden. Ook bij ons. Wat Chevrolet voor de thuismarkt omschrijft als een "mid size sedan" wordt in Europa de opvolger van de Epica die nog uit het Daewoo tijdperk stamt.

De Malibu wordt 4,86m lang, 1,85m breed en 1,46m hoog, rust op een overspanning van 2,74m en staat op een spoor dat 1,57m breed is. Voor de centimetergeile Yanks is dat even slikken want de Malibu is een tikkeltje korter dan voorheen en staat op een wielbasis die met meer dan 10cm is gekrompen. GM sust door 113l extra interieurruimte te beloven, vooral in de breedte die met 7cm toenam. En in de koffer past 462l bagage.

Chevrolet knoopt met de vormgeving aan bij enkele Amerikaanse stijliconen uit de eigen rangen. Het bedrijf lijst vanzelfsprekend de Corvette op, terwijl voor de achterzijde de mosterd overduidelijk bij de Camaro werd gehaald. Wij kunnen ons ook niet van de indruk ontdoen dat het succes van de Opel Insignia in Europa voor wat stijlinvloeden heeft gezorgd.

Over techniek en uitrusting blijft Chevy nog op de vlakte. Je zal hoe dan ook kunnen rekenen op een veiligheidsuitrusting met 6 airbags, ABS en remkrachtverdeler. En voor Europa rekenen we erop dat die met stabiliteitscontrole wordt aangevuld. En het onderstel maakt gebruik van een multilink achteras en McPherson-veerpoten. Een normale architectuur in het segment waarin de Malibu uitkomt. En hoewel het niet expliciet wordt vermeld, gaan we ervan uit dat remmen, stuurinrichting en ophanging specifiek aan de Europese markt worden aangepast.

Over de motoren valt evenmin weinig zinnigs te vertellen. De constructeur heeft het nog over "zuinige en pittige vier- en zescilindermotoren". Daarbij hoort in elk geval een nieuwe 2,5l viercilinder met 190pk en 240Nm die gekoppeld is aan een zestrapsautomaat. Maar ook daarvan is niet zeker dat die naar Europa komt. Wordt vervolgd...