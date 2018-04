Live op de IAA: Peugeot HX1

Door: BV

De Peugeot HX1 is een studiemodel voor een uit te kluiten gewassen zeszitter. Een opvallende verschijning omdat hij een breedte van 1,99m en lengte van 4,95m combineert met opvallende lage daklijn die 1,37m van de grond rust. Vier tegengesteld openende vleugeldeuren zorgen voor een gemakkelijke toegang tot het interieur van de HX1. Normaliter zitten daar vier individuele zetels, maar indien nodig kunnen twee extra zetels in het midden tevoorschijn getoverd worden.

De binneninrichting wordt gedomineerd door digitale displays, een futuristisch getekend dashboard en een materiaalkeuze die tegelijk kwaliteitsvol en modern is. Onder de motorkap van de HX1 treffen we een 204pk sterke 2.2l dieselmotor aan in combinatie met een 6-traps automaat, een aandrijfunit die we al kennen van de 508 GT. In combinatie met een 70kW of 95pk sterke elektromotor achterin beschikt de auto over een totaal vermogen van 299pk. De dieselmotor drijft de voorwielen aan en de elektromotor neemt de achterwielen voor z'n rekening.