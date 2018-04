Live op de IAA: BMW i8

Door: BV

BMW presenteert in Frankfurt twee modellen die uiteindelijk deel zullen uitmaken van het ecologische i-submerk van de constructeur. En de i8 wordt het vlaggenschip. Het is een sportauto voor de 21ste die BMW op deze thuiswedstrijd toont in een geëvolueerde gedaante. Een tweede studiemodel zeg maar, want we kijken nog altijd niet naar de productieversie die in 2013 realiteit moet zijn.

De i8 is zowel uitgerust met een 130pk en 250Nm sterke elektromotor, als met een piepkleine 1,5l driecilindermotor die 220pk en 300Nm opwekt. Je kan de twee optellen en plaatsen tegen een leeggewicht van hooguit anderhalve ton. Resultaat: een top van 250km/u en een acceleratietijd van 4,6 seconden bij een gemiddeld verbruik van 2,7l/100km.