BMW i8 op koers voor serieproductie

Door: BV

Zoals eerder al uitlekte, stoomt BMW de Vision ED klaar voor serieproductie. Eind 2013 moet de i8 de eerder vandaag al voorgestelde i3 Concept gezelschap gaan houden in het elektrische gamma van BMW.

De i8 blijft trouw aan de krijtlijnen die BMW al uitzette bij de Vision ED, wat betekent dat dit geen zuiver elektrische auto is. De elektromotor heeft een trekkracht van 250Nm -identiek aan de i3- maar een lager vermogen van 130pk. Terwijl die eenheid de voorwielen aandrijft met stroom die wordt geleverd door in de middentunnel ingewerkte batterijen, zorgt een kleine 1.5l driecilinder turbomotor voor de aandrijving van de achterwielen. Uit dat kleine blok puurt BMW 220pk en 300Nm. Tel beide bij elkaar op en je komt aan een maximumvermogen van ruim 350pk en een trekkracht van 550Nm terwijl het gewicht onder anderhalve ton blijft. Ook aan de gewichtsverdeling is gedacht - BMW claimt een 50/50-verhouding.

Als de i8 de sporen wordt gegeven, haalt het studiemodel 100km/u na 4,6 seconden en wijst de wijzer op topsnelheid 250km/u aan. Wordt er wat spaarzamer met het vermogen omgesprongen dat moet je met amper 2,7l/100km de gemengde Europese cyclus kunnen afwerken. Dat is in de veronderstelling dat je met een volle batterij vertrekt en de eerste 35km (meteen de maximale elektrische actieradius) op batterijen aflegt. Dat wil zeggen dat je de i8 eerst twee uur aan een 220V-stopcontact hebt gehangen. Het model is overigens nog steeds een concept. Het zal dus nog een stijlevolutie ondergaan voor we weten hoe het seriemodel eruit zal zien.