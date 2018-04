Volgende Audi Q7 op radicaal dieet

Door: BV

Nu de jacht op lagere CO2-emissies helemaal open is, gaan de grote jongens onvermijdelijk op dieet. Het is geen geheim dat de volgende Range Rover een stuk lichter wordt. En bij VW en Porsche verloren zowel de Touareg als de technisch sterk verwante Cayenne behoorlijk wat kilo's bij de generatiewissel. Het is dan ook geen verrassing dat ook de aanstormende Q7 minder gewicht op de weegschaal zal zetten. Ook dat product van de groep vist immers in dezelfde onderdelenvijver.

Nieuwe geruchten hebben het echter niet over een gewichtsbesparing van zo'n 150kg, maar over een massieve 350kg. Dat heeft Audi-marketingbaas Peter Schwarzenbauer zich laten ontvallen. De besparing staat voor zo'n 15% van het totale gewicht. Geen woord over de manier waarop dat bereikt wordt, maar denk meteen aan een doorgedreven gebruik van aluminium. In normale omstandigheden heeft dat positieve gevolgen voor weggedrag en verbruik. Aan de keerzijde van de medaille noteer je alvast een flinke prijsstijging.