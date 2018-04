Volgende Honda CR-V helemaal bloot

Door: BV

Bij Honda wordt alles in gereedheid gebracht voor de volgende generatie van de CR-V. Het design is alvast niet revolutionair want de actuele generatie blijft duidelijk herkenbaar. Dat hadden we echter ook al afgeleid uit de beelden van de concept car. Dit zijn beelden die via het Amerikaanse patentbureau zijn gelekt.

Onder de kap komt hoogst waarschijnlijk een 2,4l viercilinder benzinemotor en -voor Europa- een 2,2l dieseleenheid. Reken er maar op dat beide ondanks toegenomen afmetingen flink zuiniger zijn dan voorheen terwijl voorwielaandrijving standaard is en optioneel een aandrijflijn kan gekozen worden die de achterwielen laat meehelpen als dat noodzakelijk zou zijn. De vraag of Honda nu ook plaats heeft gevonden voor een derde zetelrij, wordt pas bij de voorstelling beantwoord. Maar ook die is nog voor dit jaar.