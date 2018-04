928.000 bezoekers voor Salon Frankfurt

Door: BV

Het Autosalon van Frankfurt of IAA (Internationale Automobil Ausstellung) heeft de deuren alweer gesloten. Tussen de opening op 17 september en de sluiting op 25 september kreeg de beurs liefst 928.000 bezoekers over de vloer. Dat zijn er 10% meer dan bij de vorige editie, die in 2009 werd gehouden. Volgens de organisatie het bewijs dat de autosector nog altijd fascineert.

Het Autosalon van Frankfurt is de grootste autobeurs ter wereld, met een oppervlakte van meer dan 230.000m². Ditmaal waren bedrijven uit meer dan 30 landen aanwezig om er op liefst 1.000 stands hun producten tentoon te stellen. Een overzicht van het belangrijkste nieuws is te vinden in het Auto55-salondossier, terwijl de live verslaggeving met in het totaal meer dan 600 foto's (babespecial incluis) hier gebundeld hebben.