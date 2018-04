4008 is Peugeots compacte SUV

Door: BV

Compacte SUVs zijn een rage. In Europa zijn ze heel populair, maar in landen als China en Rusland halen ze een nog veel groter marktaandeel. Peugeot komt daarom ook met een kleine SUV op de markt. Die is gebaseerd op de Mitsubishi ASX, zal z'n wereldpremière beleven op het Autosalon van Genève in maart van volgend jaar en datzelfde voorjaar ook in de showrooms verschijnen.

De 4008 past in het Peugeot-gamma onder de 4007, die zijn beurt op de Mitsubishi Outlander is gebaseerd. Dat de nieuweling een hoger cijfer krijgt, ondanks de meer bescheiden afmetingen is enigszins verwarrend. De 4008 staat immers op het met 30cm ingekorte onderstel van de 4007 en tikt finaal af op een lengte van 4,34m, hoogte van 1,80m en breedte van 1,63m.

Aan de buitenzijde heb je ditmaal het raden naar de Japanse roots. De nieuwe stijlkenmerken van het merk zijn prominent op de SUV aanwezig, met het zwevendee radiatorrooster, de stoere koplampen met LED-dagrijlichten en de drie LED-streepjes in de achterlichtblokken. De beschermingsstrips op de drempels, de ruim bemeten wielkasten en de opvallende velgen zijn dan weer stoere elementen.

De binnenzijde is volgens Peugeot opgesmukt met zwart gelakte middenconsole, sfeerverlichting en een boordplank in een zacht aanvoelende kunststof.

In ons land wordt de 4008 leverbaar met twee dieselmotoren. De eerste heeft een inhoud van 1,6l, ontwikkelt 112pk en levert 270Nm trekkracht. De tweede is een 1.8l met 150pk en 300Nm. Beiden worden ze gekoppeld aan een handbediende zesbak en elektronisch gestuurde vierwielaandrijving. Die stuurt het vermogen alleen naar de achterwielen wanneer de bestuurder daar om vraagt of wanneer de omstandigheden erom vragen.