Bentley SUV is er in 2015

Door: BV

Voor mensen met bevestigingsdrang herhalen we het nog eens: Bentley komt met een SUV. Meer bepaald in 2015. Dat is op tijd om ervoor te zorgen dat de hoogste Bentley ooit op de volgende generatie van het platform van de Touareg en Cayenne kan staan, ook al krijgt de luxeconstructeur wellicht de primeur voor een aantal comfortverhogende snufjes.

Het motorenpalet is nu ook al bekend, maar niet meteen een verrassing. Het chassis zal de krachtigste motoren uit het gamma van de VW-Audi-Groep omarmen. Reken op een W12 bij de benzines en een V12 bij de diesels. En kleef er ook maar meteen een hybride aandrijfeenheid om het verbruik te beperken tegenaan.