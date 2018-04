Bevestigd: Bentley bouwt SUV

Door: BV

Europa mag dan wel (verplicht) downsizen. In de rest van de wereld gaan grote, luxueuze SUVs nog steeds als zoete broodjes over de toonbank. Vooral in Rusland, de VS en China zijn ze populair. En de laatste twee markten zijn ook de grootste afnemers van nieuwe Bentleys. Niet verwonderlijk dus dat het Britse luxemerk heil ziet in een SUV. Geruchten daarover doen al een hele tijd de ronde, maar nu is Bentley-baas Wolfgang Dürheimer formeel: hij komt.

Het zou overigens niet de eerste keer zijn dat Bentley een SUV bouwt. In het Midden-Oosten verkocht Bentley in 1994 zes "Dominators". Die waren gebaseerd op een Range Rover en gebouwd op verzoek van de Sultan van Brunei. Bentley is er nooit officieel mee naar buiten getreden.

Details over de op stapel staande SUV loste Wolfgang Dürheimer niet. Het ligt echter wel voor de hand dat het model gebaseerd zou zijn op dezelfde techniek als de Audi Q7, VW Touareg en Porsche Cayenne, die momenteel reeds het gros van hun componenten delen. En het hoeft er niet bij te blijven; Lamborghini moet nog kiezen of het in de toekomst een SUV (nog maar eens op dezelfde basis), dan wel een vierdeurs als het reeds voorgestelde studiemodel Estoque aan z'n aanbod toevoegt. En Aston Martin broedt nog steeds op een nieuwe Lagonda SUV die gebruik zou kunnen maken van Mercedes-techniek.