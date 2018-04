Opgelet: Cadillac wordt hip

Door: BV

CUE, dat staat voor "Cadillac User Experience". En dat is een nieuw infotainmentsysteem dat vanaf volgend jaar in verschillende modellen van het merk zal worden ingebouwd. Het doet eigenlijk wat Audi's MMI, BMW's iDrive of Mercedes' COMAND-systeem al jaren doen: het groepeert de verschillende systemen aan boord en biedt de inzittenden een moderne en eenvoudige manier om informatie op te vragen, te verbinden met internet, je MP3-speler aan te spelen en diens meer. Een aanraakscherm is de basis voor het hele gegeven. Daardoor heeft CUE slechts 4 knoppen, terwijl luxewagens volgens de constructeur gemiddeld 20 knopjes hebben. En natuurlijk gaan er een hele hoop speciaal voor het systeem ontwikkelde Apps beschikbaar worden. Dat hoort tegenwoordig zo.