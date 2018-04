BMW laserlichten zijn er over 3 jaar

Door: BV

BMW maakt lasertechnologie gebruiksklaar. De ontwikkelingsafdeling van het merk zegt een systeem klaar te hebben voor serieproductie. Koplampen die gebruik maken van lasers in plaats van LEDs zijn daarom nog hooguit 2 jaar van hun eerste serietoepassing verwijderd. De i8 wierp zich op als eerste kandidaat om de vernieuwende technologie te dragen, maar het is niet uitgesloten dat de Duitsers ze eerder al op een ander model aanbieden. De i8 wordt in 2013 aan het gamma toegevoegd.

De lasers die BMW gebruik genereren blauw licht, dat dan door een fosforschijf wordt omgezet in wit licht. Lasers zijn volgens het automerk 1.000 keer feller en 100 keer kleiner dan conventionele LED-verlichting en dubbel zo efficiënt. Het systeem zou een gemiddelde levensduur hebben van 10.000 werkuren.