Saab-soap update

Door: BV

Een nieuwe aflevering van de Saab-soap was al even geleden, wat niet betekent dat er niet dagelijks nieuwskruimels pikken vielen. We maken even het overzicht op van de belangrijkste ontwikkelingen. En nee, de fabriek draait nog steeds niet.

Het bedrijf geniet nog steeds bescherming tegen de schuldeisers. Dat loopt evenmin van een leien dakje, maar daarover hieronder meer. Saab heeft bekend gemaakt 2,39 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. De koper daarvan wordt North Street Capital, de investeringsgroep die ook al Spyker kocht en Muller er in de directeursstoel liet zitten. Dat levert $ 10 miljoen op. En het krijgt van dezelfde instantie ook nog eens $ 60 miljoen, maar daarvoor moet het wel delen van het bedrijf in onderpand geven. Voor zover die nog niet in onderpand gegeven waren voor een lening door de Europese Investeringsbank.

Victor Muller heeft inmiddels een overnamebod van de Chinezen afgewezen en het bedrijf zegt er nu van uit te gaan dat Youngman en Pang Da eerder gedane betalingsbeloften niet zullen nakomen.

De vrijwillige reorganisatie van het bedrijf loopt inmiddels niet van een leien dakje. De Zweedse bewindvoerder heeft de rechtbank gevraagd ontheven te worden van zijn taak en de bescherming voor het bedrijf op te heffen. Saab van zijn kant heeft dan weer om een andere bewindvoerder gevraagd en gezegd dat het de beëindiging van de bescherming tegen schuldeisers zou aanvechten. En hadden we al gezegd dat het bedrijf inmiddels zowat een half jaar geen enkele auto meer gebouwd heeft?