Mitsubishi Lancer EVO wordt... dieselhybride?

Door: BV

Al tien generaties lang is de potigste Mitsubishi Lancer van allemaal uitgerust met vierwielaandrijving en een viercilinder benzinemotor die een trap onder de kont krijgt van een knoert van een turbo. Maar er hangt verandering in de lucht. Letterlijk zelfs, want almaar strengere uitstooteisen dwingen het Japanse merk om een alternatief te zoeken voor een opvolger.

Eerst het goede nieuws; de Evo blijft ook in de toekomst in het aanbod en aan de geavanceerde (intelligente) vierwielaandrijving wordt niet getornd. Dat er een accuset en elektromotor bijkomen is bittere noodzaak, wil het bedrijf een Evo kunnen bouwen die minder dan 200gr/km CO2 de lucht in blaast. Maar Osamu Masuko, die het bij Mitsubishi voor het zeggen heeft, voegt er nog aan toe dat die niet noodzakelijk gecombineerd wordt met een benzinemotor. Dieselkracht is dan het alternatief. Nog volgens de directeur begint het werk aan de Evo XI volgend jaar en hoort het model hooguit drie jaar later klaar te zijn. En met een sprinttijd tot 100km/u van meer dan 5 tellen neemt hij geen genoegen.