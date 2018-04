Nissan Juke-R: GT-R in dwangbuis

Door: BV

Nee, je kan hem niet kopen. Ook in de toekomst niet. Eigenlijk is de Juke-R een project van een paar maffe Nissan-techneuten die de aandrijflijn van de Nissan GT-R in het koetswerk van de Juke hebben gepropt. Dat betekent dat de 3.8l V6 twinturbo getransplanteerd is, met inbegrip van de 530pk's die erbij horen.

Er zijn nogal wat kunstgrepen nodig geweest om alles te laten passen, wat onder meer blijkt uit de uitpuilende wielkasten. Over de inbouw gaf Nissan enkele video's vrij. Hoe snel de Juke-R exact is, geeft het bedrijf niet prijs. Het weet wel dat er slechts twee exemplaren van komen: één met het stuur rechts, één met het stuur links.