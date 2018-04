GT-R-motor past in Nissan Juke

Door: BV

Verbrede wielkasten, de ferme voor- en achterbumper en een speciale dubbele achtervleugel. Het mag duidelijk zijn, dit is geen doorsnee crossover. Verre van dat zelfs. De Nissan Juke-R is eigenlijk een Juke die denkt dat hij een GT-R is. Dat is hij feitelijk ook. Want de 3.8 liter V6-twinturbo in het vooronder is afkomstig van de GT-R en hetzelfde geldt voor de zestrapsautomaat. De voor- en achteras zijn met elkaar verbonden via een eveneens van de GT-R afkomstige, maar licht aangepaste aandrijfas. Rusten doet de Juke-R op 20 inch grote RAYS-wielen van gesmeed aluminium.

Ook het interieur van de Juke-R heeft nog maar weinig weg van de Juke in de Nissan-showroom. Het dashboard is aangepast om plaats te maken voor de vele meters, tellers en het 7 inch display uit de GT-R. De opvallende middenconsole van de Juke, geïnspireerd op de brandstoftank van een motorfiets, is behouden gebleven. De rest van het interieur doet alleen maar denken aan dat van een raceauto met aan boord een rolkooi, racekuipen en vijfpuntsgordels. De aankleding voldoet overigens aan de veiligheidseisen van de autosportfederatie FIA.

De Juke-R is nog in ontwikkeling en ook al is deze unieke crossover straks klaar, Nissan heeft niet de intentie om de auto in productie te nemen. Wel is de R volgens straatlegale eisen gebouwd en zal het na afronding aan diverse praktijktests onderworpen worden. Deze staan gepland in november.