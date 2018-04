Win de kleinste waterstofauto ter wereld (6)

Door: BV

In het kader van onze 10 Jaar Auto55-actie geven we al voor de zesde maal de kleinste waterstofauto ter wereld weg! Het gaat om een Horizon H-Racer die rijdt op waterstof. Die maak je zelf met de bijgeleverde brandstofcel en zonnepaneel. En wees gerust, het is helemaal veilig.

Wil je kans maken*? Eerder dit jaar reed Auto55 2.000km door Rusland met een Mercedes A-Klasse op waterstof. Weet ons te zeggen welke stad de bestemming was van de derde etappe van die tocht. Post het antwoord op onze Facebook-fanpage onder de link naar dit item (en alleen onder de link naar dit item). Uit alle inzendingen trekken we op 4 november een willekeurige winnaar. Grijp je ernaast? Geen nood, er staan nog mooie prijzen op het programma.

* Met uw deelname erkent u de autoriteit van Auto55 in het toewijzen van een winnaar.