Mini presenteert de Roadster

Door: BV

Hadden we de Mini Roadster niet al eerder gezien? Jawel, maar dat was eigenlijk nog een concept car. Moederhuis BMW heeft echter de gewoonte om studiemodellen en definitieve productieversies slechts in detail van elkaar te laten afwijken, en dat is nu niet anders. Zoals je kan verwachten is de Mini Roadster nu gebaseerd op de Coupé die je rond deze tijd voor het eerst kan gaan bewonderen bij de dealer.

De vaste dakconstructie van de tweezitter heeft plaats gemaakt voor een kleine stoffen afdekkap. Die moet je steeds met de hand bedienen, maar Mini belooft dat dat vlot gaat. Onder het verwijderbare dak is niet alleen plaats voor twee personen; je vindt er ook vaste rolbeugels en als je wat verder naar achteren kijkt een koffervolume van 240l. Dat de roadster als dusdanig herkenbaar is, heeft overigens ook nog te maken met de oplopende gordellijn, de schuiner opgestelde voorruit en de hoogte, die ten opzichte van een gewone Mini met 2cm slonk.

Op motorisch vlak neemt de Roadster de krachtigste motoren uit het Mini-aanbod over. Het gaat om een 1.6l met 211pk voor de Cooper Works Roadster, dezelfde motor met 184pk voor de Cooper S Roadster en een variant zonder turbo die het met 122pk stelt. Dieselen kan overigens ook, met een 143pk sterke Cooper SD Roadster. Die laatste is alvast de zuinigheidskampioen uit het aanbod - 212km/u snel en met een sprinttijd van 8,1 tellen in ruil voor een gebruiksgemiddelde van 4,5l/100km (118gr/CO2/km). De krachtigste benzine vraagt meteen 7,3l/100km (169gr/km) maar doet de sprint in 6,5 tellen en haalt een top van 237km/u.