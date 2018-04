Citroën C4 vs DS4: met hoofd of hart?

Door: AUTO55

Met beide middenklassers van het Franse merk hebben we eerder al kennis gemaakt. Maar de twee hebben we nog niet eerder tegen elkaar uitgespeeld. Immers - beide modellen zijn technisch nagenoeg identiek. Is de DS4 vooral een imagoproduct of is er meer aan de hand? Het concept intrigeert. Hoog tijd dus om er dieper op in te gaan.

In tegenstelling tot de C3 en DS3 is het verwantschap tussen dezelfde types met cijfer vier, wel zichtbaar. De snoet toont het familiegezicht, net als het interieur. Het verschil zit hem dus in de rest van het ontwerp, de uitrustingsniveaus en motorisaties. De DS4 is ook wat harder afgeveerd dan de C4, maar een metamorfose is het niet. We nemen enkele topversies mee op een tocht van drieduizend kilometer. Die delen we grosso modo op in twee delen. Een snelwegtraject om het comfort te peilen en een bochtentraject om de dynamische eigenschappen te testen. En zoals André Citroën het zou gewild hebben, doen we dat in stijl. Onze testwagens beschikken over een halflederen interieur en allerhande elektronische snufjes en sensoren.

Een goede zitpositie is snel gevonden, stoelen bieden veel comfort en hoofdruimte is evenmin een probleem. Toch merken we meteen een minpuntje op; er is geen enkel spoor van bekerhouders te bekennen. Correctie, als je het asbakje uit de middenconsole verwijdert heb je er eentje. Maar dat vinden we toch maar povertjes voor een merk dat zich maar al te graag associeert met luxe en comfort. Bovendien kan je die asbak nergens anders plaatsen. Of toch niet waar wij gekeken hebben. De materiaalkeuze daarentegen is wel doordacht en de boordplank lijkt zo uit een Ferrari-magazijn te komen. Je kan ook voor een volledig leder interieur opteren, maar da‘s meer iets voor de liefhebbers. Om de kofferklep van de C4 langs buiten te openen moet je dan weer klein zijn of je rug verrekken. Niet altijd even praktisch. In de DS4 moeten passagiers, omwille van de aflopende daklijn, creatief met de beschikbare ruimte omspringen. En dat 'form before function‘-principe heeft nog een bijkomend nadeel. De achterste zijruiten kunnen niet zakken. Zelfs geen klein beetje. En dat komt dan weer omdat de vorm van het portier het gewoonweg niet toelaat. Vierdeurscoupé of niet, in een hedendaagse wagen met vier deuren moet je de ruiten kunnen openen. Punt.

Tijdens het eerste deel doen autostrades aan, en dat is een ideale gelegenheid om comfort en verbruik te testen. Eenmaal op kruissnelheid laten de beide Citroëns zich van hun beste kant zien. De HDi-motoren draaien best stil en trillingen dringen amper door tot in het interieur. Vanaf 90km/u is windgeruis duidelijk aanwezig, zowel in de C4 als in de DS4. Niet dat het echt storend wordt, maar het achtervolgt je wel een beetje als de radio uitstaat. Handig is het dode hoekalarm met lichtsignaal. De Fransen doen met dat laatste hun uiterste best het beperkte zicht naar achteren - in de DS4 - te doen vergeten. De beschuldigende vinger wijzen we richting gigantische C-stijl.

Richting Spanje, op een route die we ook gebruikten voor het eerste deel van de ecorun met onze duurtest Dacia-Sandero, wordt het landschap steeds mooier. Met de bergen in zicht komen we in de bekende wijnstreek Saint Estève terecht. Onze DS4 haalt intussen een gemiddeld verbruik van 6,5 liter op honderd kilometer. De C4 doet daar nog een halve liter af, maar die heeft dan ook vijftig paarden minder onder de kap en klieft door z'n lagere koets beter door de lucht. In de buurt van het indrukwekkende viaduct van Millau wijken we uit naar de talloze kronkelbaantjes die ons toelaten om de grenzen van de adhesie op te zoeken. De DS4 staat hoog op poten (enkele centimeters hoger dan de C4) en wil daarom wat meer hellen. Een dikkere stabilisatorstang en aangepaste vering geven hem wel wat sportieve aspiraties mee, maar het is nog steeds geen echte bochtenvreter. De C4 heeft een nog romiger rijgedrag. Het zitmeubilair dat ons de ganse rit al vrijwaart van rugklachten of spierpijn is niet berekend op een rijstijl die die van (Citroën-) wereldkampioen Rally Sebastian Loeb emuleert. Daarvoor moet je de DS3 Racing kiezen. Het verschil tussen C4 en DS4 is in deze overigens beperkt.

En was de missie deze toch nu niet om de vinger op de verschillen te leggen? Wel, ditmaal zijn de conclusies van de detailanalyse gelijk aan die van de oppervlakkige... Wil je een rationele wagen wil die je in alle comfort van A naar B vervoert, kies dan voor de C4. Wil je exact hetzelfde, maar 'rationeel' vervangen door ‘trendy as hell‘? Dan spreekt de DS4 uw taal. Compris?